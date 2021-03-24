Köpeği ısıran çocuk görenleri gülme krizine soktu
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Köpeği ısıran çocuk görenleri gülme krizine soktu

24.03.2021 00:58 | Son Güncelleme: 24.03.2021 01:08
Köpeği ısıran çocuk görenleri gülme krizine soktu

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde bahçe hortumu nedeniyle yavru köpekle anlaşmazlık yaşayan bir çocuk kendisini kızdıran köpeği ısırdı, o esnada çevrede bulunanlar ise gülme krizine girdi.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde bahçe hortumu nedeniyle yavru köpekle anlaşmazlık yaşayan bir çocuk kendisini kızdıran köpeği ısırdı, o esnada çevrede bulunanlar ise gülme krizine girdi.

Köpek insanı ısırınca değil, insan köpeği ısırınca haber olur sözü gerçek oldu. Yurt dışından ailesi ile birlikte memleketi Sivas'ın Altınyayla ilçesine gelen 3 yaşındaki Ömer Tokmak, evin bahçesinde hortumla oynamaya başladı. O sırada bahçede bulunan yavru köpekte oyuna dahil oldu. Bu duruma sinirlenen minik Ömer, yavru köpeğin hortumla oynamasını istemeyerek köpeği ısırdı. O esnada durumu gören çocuğun yakınları gülme krizine girdi. Minik Ömer'in yavru köpeği ısırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Emirhan Kartal, minik Ömer'in köpeği ısırdığını belirterek, "Bir gün kapının önünde otururken arkadan bir sesler gelmeye başladı. Ailecek bakmaya gittik. Kale mahallesinin torunu Gazi Tokmak'ın torunu Ömer Tokmak, köpekle kavga ediyordu. Bizde o esnada güldük videoya çektik. Sosyal medyaya attık" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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