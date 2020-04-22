Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürüp çöpe atan çoban, hayvanseverleri ayağa kaldırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürüp çöpe atan çoban, hayvanseverleri ayağa kaldırdı - Haber
Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Haber

Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürüp çöpe atan çoban, hayvanseverleri ayağa kaldırdı

Muğla'da bir çobanın, sürüsüne saldırdığını iddia ettiği sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürmesi hayvanseverleri ayağa kaldırdı. Öldürdüğü köpeği çöpe atan çoban, aslında amacının korkutmak olduğunu, yerden seken saçmaların köpeğe isabet ettiğini söyleyerek kendisini savundu.

22.04.2020 16:34 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:55
Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürüp çöpe atan çoban, hayvanseverleri ayağa kaldırdı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çobanlık yapan F.Ç. sürüsüne saldırdığını ileri sürdüğü sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürdü. Köpeği öldürdükten sonra çöpe atan şahıs, polis tarafından gözaltına alındı. İfadesinde sadece korkutmak için ateş ettiğini belirten F.Ç, yerden seken saçmaların köpeğe isabet ettiğini söyledi. Öte yandan hayvanseverler, üzücü olaya büyük tepki gösterdi.

KEÇİSİNİ YARALADIĞINI ÖNE SÜREREK KÖPEĞİ ÖLDÜRDÜ

Çoban F.Ç. dün akşam, Gazdere Caddesi'nde sürüsüne saldırıp bir keçisini yaraladığı gerekçesiyle sokak köpeğini av tüfeğiyle vurarak, öldürdü. Ardından da çöp konteynerine attı. Çoban, otomobiliyle bölgeden ayrılırken çevredekilerin ihbarı üzerine polis, araştırma başlattı.

YERE ATEŞ ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkan polis ekipleri, çoban F.Ç'yi evinde yakalayıp gözaltına aldı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen F.Ç. ifadesinde köpeğe korkutmak için ateş ettiğini ileri sürüp, "Ancak köpek saldırmaya devam ettiği sırada yere ateş edince saçmalardan bazılarının köpeğe isabet etti" dedi. Çoban F.Ç'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

HAYVANSEVERLER TEPKİ GÖSTERDİ

Muğla Barosu Hayvan Hakları Komisyon Başkan Yardımcısı avukat Arzu Ayyıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sokak köpeğinin öldürülmesini kınadı. Ayyıldız açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Tanık beyanlarına göre dün akşam saatlerinde vahşice katledilen köpeğin keçiye saldırdığı anlarda, köpeği vuran çoban olay yerinde değilmiş. Olay yerine gelip, keçisinin hafif yaralı olduğunu gördükten sonra, 'Bu köpeği vuracağım' demiş. Hayvanseverler kendisine, keçinin tedavisi için yardımcı olmayı önerdiğinde ise 'Önemli bir şeyi yok ben hallederim' demiş. Ardından köpeği kovalamaya başlamış. Köpek kaçıp saklanmış. Köpek 11 Nisan'dan beri o bölgede olan, oyuncu, ürkek bir hayvan. Ayrıca, çobana da saldırmamış. Aksine çoban tarafından kovalandığında, korkup kaçmış ve saklanmıştır. Çobanın keçisini de parçalamamıştır.''

''SEKMELER BİR ÇOCUĞA DA GELEBİLİRDİ''

Ayyıldız ayrıca; ''Çoban, köpeği vuracağını tekrar söylediğinde hayvanseverler, 'Köpeği zaten korumaya aldıracağız. Bakımlı olmasından sahibi de var gibi görünüyor. Vurursan suç işlersin. Saldırgan bir hayvan değil' diyerek, bir kez daha uyarmışlar. Ancak, bu uyarıdan kısa süre sonra çoban, maalesef ruhsatsız av tüfeğiyle köpeği bulup öldürmüş, ardından da sürükleyip çöpe atmış. O saçmalar sekerek bir çocuğa da gelebilirdi. Olayla ilgili ihbar gelince, önce olay yerine gittim. Ardından da İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne geçip, köpeği öldüren çobandan şikayetçi oldum. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağız." dedi.

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kim Jong hayatını kaybederse yerine kim geçecek? Otoriteler tek bir ismi işaret ediyor Haber
Kim Jong hayatını kaybederse yerine kim geçecek? Otoriteler tek bir ismi işaret ediyor
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı Haber
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de! Haber
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de!
Petrol fiyatlarının dibe vurmasının ardından benzin ve motorine dev indirim geldi Haber
Petrol fiyatlarının dibe vurmasının ardından benzin ve motorine dev indirim geldi
Müge Anlı için 'Evli bir adamdan hamile' diyen eski eşi çark etti Haber
Müge Anlı için "Evli bir adamdan hamile" diyen eski eşi çark etti
Çocukluk fotoğrafını paylaşan Merve, kendisini övdü: Taş bebek gibiyim Haber
Çocukluk fotoğrafını paylaşan Merve, kendisini övdü: Taş bebek gibiyim
İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu
İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu
Koronavirüse yakalanan genç kadından karantina odası yorumu: 5 yıldızlı otel gibi
Koronavirüse yakalanan genç kadından karantina odası yorumu: 5 yıldızlı otel gibi
ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu
ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu
Mermer ustası, ilgi artınca 'Evde kalın, bize iş çıkarmayın' yazılı mezar taşının daha büyüğünü yaptı
Mermer ustası, ilgi artınca "Evde kalın, bize iş çıkarmayın" yazılı mezar taşının daha büyüğünü yaptı
İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi
İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi
Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile temasım olmadı
Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile temasım olmadı
Bayrampaşa Sebze Hali'nde oluşan kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi
Bayrampaşa Sebze Hali'nde oluşan kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi
Devlet Bahçeli, TBMM'deki 23 Nisan özel oturumuna katılacak
Devlet Bahçeli, TBMM'deki 23 Nisan özel oturumuna katılacak
Son Dakika: İstanbul'da Ramazan ayında pide 3 liradan satılacak
Son Dakika: İstanbul'da Ramazan ayında pide 3 liradan satılacak
Karantinada sıkılan Zeynep Demirel, yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını bakıra boyadı
Karantinada sıkılan Zeynep Demirel, yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını bakıra boyadı
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablasını takipten çıkardı
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablasını takipten çıkardı
Son Dakika: Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim
Son Dakika: Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim
Acun Ilıcalı, Instagram hesabından kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı
Acun Ilıcalı, Instagram hesabından kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tepki çeken paylaşımı için özür diledi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tepki çeken paylaşımı için özür diledi
İş makinesinden mazot çalan hırsızlar, fotokapana yakalandı
İş makinesinden mazot çalan hırsızlar, fotokapana yakalandı
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi
Sercan'ın Mert ile tartışan Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketi tepki çekti
Sercan'ın Mert ile tartışan Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketi tepki çekti
Müge Anlı, evli bir adamdan hamile olduğu yönündeki iddialarını yalanladı
Müge Anlı, evli bir adamdan hamile olduğu yönündeki iddialarını yalanladı
Babası vefat eden şef Danilo Zanna'dan yürek yakan paylaşım: Kalbim acı çekiyor
Babası vefat eden şef Danilo Zanna'dan yürek yakan paylaşım: Kalbim acı çekiyor
Arka Sokaklar'ın oyuncuları Yiğitcan Ergin ve Ela Yörüklü aşk yaşamaya başladı
Arka Sokaklar'ın oyuncuları Yiğitcan Ergin ve Ela Yörüklü aşk yaşamaya başladı
Trabzon'daki bir kamu binasına Atatürk posterini ters astılar
Trabzon'daki bir kamu binasına Atatürk posterini ters astılar
Sokağa çıkma yasağı öncesinde Bursalılar, kaynak su alabilmek için kilometrelerce kuyruk oluşturdu
Sokağa çıkma yasağı öncesinde Bursalılar, kaynak su alabilmek için kilometrelerce kuyruk oluşturdu
Son dakika: Benzine 31, motorine 41 kuruş indirim gelecek
Son dakika: Benzine 31, motorine 41 kuruş indirim gelecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Harun Tan Hande Yener Murat Dalkılıç Cengiz Kurtoğlu
Spor Loris Karius Burak Yılmaz Sergen Yalçın Anderson Talisca Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Tbmm Nisan Futbolcu 23 Nisan
Şu an buradasınız: Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürüp çöpe atan çoban, hayvanseverleri ayağa kaldırdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 17:02:23. #1.14#
title