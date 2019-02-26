Köpeğe Tecavüz Ederken Yakalandı, "Çocuklarım Var" Diye Yalvardı
Antalya'da ormanlık alanda köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi, tepki gösteren vatandaşlara "Çocuklarım var ne olur yapmayın" diyerek yalvardı.
Antalya'da ormanlık alanda köpeğe tecavüz ettiği iddia edilen G.K. gözaltına alındı.
ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR FARK ETTİ
İddiaya göre özel bir kreşte bahçıvanlık yapan G.K. dün Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'ndeki ormanlık alanda köpeğe tecavüz etti. Çevrede bulunanlar, durumu fark ederek G.K.'ye tepki gösterdi. G.K. de kendisine tepki gösterenlere "Çocuklarım var ne olur yapmayın" dedi.
KÖPEK, BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ
İhbar üzerine olay yerine gelen polis, G.K.'yi gözaltına aldı. Köpek ise hayvan ambulansı ile tedavi için barınağa götürüldü. Şüpheli G.K. polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA
YORUMLAR (6)
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oha yuh be git karınla yap ne abaza bir milletiz bende dahilCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Gidin bakın eğer cehapeli degilse hic bir şey bilmiyorum,malum ALLAH tan korkmaz kuldan utanmaz bir zihniyet.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Yazıklar olsun nasıl bir hale geldi bu toplum ortalık ruh hastasından geçilmiyor ya köpeğe tecavüz etmek de mi ne alçak herifCevap Yaz Yayından Kaldır
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igrenç bir topluluk. utanılacak bir durum.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Ne var bunda adam kendi iğrençlik ten keyif alıyosa ee köpekte illa alıyodur keyfini.., zarar vermediyse hayvana sıkıntı yok yani..Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır