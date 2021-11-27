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Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca takla attı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca takla attı

Malatya'da seyir halindeyken önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran genç sürücünün kullandığı araç takla attı.

MALATYA (İHA) - Malatya'da seyir halindeyken önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran genç sürücünün kullandığı araç takla attı. Kazada araç hurdaya dönerken sürücü ağır yaralandı.

Malatya merkezden Doğanyol ilçesine doğru yola çıkan Mustafa Aydın, kullandığı 44 ACN 966 plakalı Ford marka hafif ticari araç ile Ormaniçi Mahallesi mevkiinden geçerken önüne aniden çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyon kırınca önce bariyerlere çarparak takla attı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen 112 ambulansı ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan genç sürücünün durumunun ağır olduğu ve hayati riskinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca takla attı

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