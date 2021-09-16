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Kooperatif yöneticileri Kaymakam Atasoy'u ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Kooperatif yöneticileri Kaymakam Atasoy'u ziyaret etti

Geçtiğimiz günlerde kuruluş aşamalarını tamamlayan Ballıpınar Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yöneticileri, Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy'u makamında ziyaret etti.

Geçtiğimiz günlerde kuruluş aşamalarını tamamlayan Ballıpınar Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yöneticileri, Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy'u makamında ziyaret etti.

Yönetiminde İlçemize bağlı kırsal Ballıpınar Mahallesi'nde ikamet eden bayanların yer aldığı Ballıpınar Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yöneticileri, Erdek Kaymakamlığı'nı ziyaret ederek Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy ile bir araya geldi.

Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, konuklarına hitaben yaptığı konuşmada, Ballıpınar Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yönetici ve üyelerini özgüven ve girişimci ruhlarından dolayı kutlarken, desteklerinin süreceğini kaydetti.

Kooperatif yönetici ve üyeleri de Kaymakam Atasoy'un kendilerine verdiği desteklerinden dolayı teşekkür etti. - BALIKESİR

Kooperatif yöneticileri Kaymakam Atasoy'u ziyaret etti

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Haber: Kooperatif yöneticileri Kaymakam Atasoy'u ziyaret etti - Haberler
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