: Konya ivriz barajı gölü'nde 12 flamingo ölü bulundu

11.02.2020 11:01 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:02

İvriz Barajı Gölü'nde 12 flamingo ölü bulundu

KONYA'nın Halkapınar ilçesindeki İvriz Baraj Gölü'nde ölü 12 flamingo bulundu. Belediye çalışanları tarafından sudan çıkarılan flamingolar incelenmek üzere Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Halkapınar ilçesinde İvriz Baraj Gölü'nde flamingoların öldüğünü gören çevredekiler, belediye ekiplerine haber verdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, gölde 12 flamingonun öldüğünü belirledi. Sudan çıkartılan ölü flamingolar, ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, flamingoların kış şartları nedeniyle öldüğü üzerinde durulduğunu belirtti. Bakkal, gölde yaklaşık 300 flamingonun bulunduğunu söyledi.

Kaynak: DHA

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