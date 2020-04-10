KONYA Hipertansiyon, kalp ve astım hastalığı da olan 74 yaşındaki Meryemana, taburcu oldu
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Konya, Güncel

KONYA Hipertansiyon, kalp ve astım hastalığı da olan 74 yaşındaki Meryemana, taburcu oldu

Hipertansiyon, kalp ve astım hastalığı da olan 74 yaşındaki Meryemana, taburcu olduKONYA'da umre ziyaretinden döndükten sonra alındığı karantinanın son gününde koronavirüs testi pozitif çıkan Meryemana Çelik (74), hipertansiyon, astım ve kalp kapağı rahatsızlıkları olmasına rağmen hastalığı yendi.

10.04.2020 15:13 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:13
KONYA Hipertansiyon, kalp ve astım hastalığı da olan 74 yaşındaki Meryemana, taburcu oldu

Hipertansiyon, kalp ve astım hastalığı da olan 74 yaşındaki Meryemana, taburcu oldu

KONYA'da umre ziyaretinden döndükten sonra alındığı karantinanın son gününde koronavirüs testi pozitif çıkan Meryemana Çelik (74), hipertansiyon, astım ve kalp kapağı rahatsızlıkları olmasına rağmen hastalığı yendi. Hastane çalışanları tarafından alkışlarla uğurlanan Çelik, "Moralim çok yüksekti ve taburcu oldum. Kimse evden çıkmasın, hiç kimseye de hastalık bulaşmasın" dedi.

Konya'da yaşayan 2 çocuk annesi Meryemana Çelik, umre ziyareti için gittiği Suudi Arabistan'dan döndükten sonra yerleştirildiği yurtta 14 gün karantinada kaldı. Karantinadan çıkacağı gün yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Çelik, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alındı.

11 gün süren tedavi sonrası bugün taburcu edilen Meryemana Çelik, Suudi Arabistan'da yüksek ateş ve öksürük şikayeti olduğunu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görevli doktorların kendisine müdahalede bulunup, tedavi ettiğini anlattı. Konya'ya döndüğünde ve karantina süresinde rahatsızlığı olmadığını belirten Çelik, şunları söyledi:

"Orada sıcak su bulamadık ve birkaç kez soğuk suyla duş almak zorunda kaldım. Yüksek ateş ve öksürüğüm vardı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın doktorları tedavi etti. İyileştim. Uçağa bindiğimde ve yurtta kaldığım sürede hiçbir rahatsızlığım yoktu. Karantinada iken sürekli ateşimizi ölçüyorlardı ve yüksek çıkmıyordu. Yurttan ayrılacağımız zaman yapılan testtim pozitif çıkınca tedavi altına alındım."

Tedavi sürecinin iyi geçtiğini, sağlık çalışanlarının kendisiyle çok iyi ilgilendiğini ifade eden Çelik, "Burada çok iyi baktılar. Devletimiz, yemeğimizi verdi, tedavimizi yaptı. Sağlık çalışanları çok iyi ilgilendi. Moralim çok yüksekti. Kalp, astım ve hipertansiyon rahatsızlığım var. İyileştim. Şimdi yurda gideceğim oradan da evime geçeceğim" dedi.

Sokağa çıkılmaması konusunda tavsiyede bulunan Çelik, "Evden çıkmasınlar. Kimseye hastalık bulaşmasın. Misafir kabul etmesinler. Bir oğlum ve kızım var. Biri İstanbul'da, diğeri Antalya'da. Onlara umreden döndükten sonra 'yanıma gelmeyin' demiştim. Şimdi zaten iller arası seyahat yasak olduğu için gelemiyorlar. Eşimde 82 yaşında şeker hastası, artık ayrı ayrı odalarda duracağız" diye konuştu.

'YAŞLI VE EK HASTALIKLARI OLANLAR VİRÜSTEN KURTULAMAZ ALGISI SİLİNİR'

Meryemana Çelik'in tedavisini gerçekleştiren Dr. Abdullah Tuncer de Çelik'in, 31 Mart günü hastanelerine getirildiğini belirterek, "Hastamız 74 yaşında, ek olarak da hipertansiyon, astım ve kalp kapak hastalığı vardı. Hastamız tedaviye cevap verdi. Laboratuvar ve klinik bulguları gayet güzeldi. Ateşinin olmaması, öksürüğün gerilemesi, balgam şikayetinin geçmesi sonucu bugün taburcu etme kararı aldık. Böyle ileri yaş hastalarımızın taburcu olması hem bizler hem millet için umut kaynağı oluyor. Yaşlı ve ek hastalıkları olanlar virüsten kurtulamaz algısı silinir. Bizde bir söz vardı; 'Hastalık yoktur, hasta vardır' diye. Bütün vatandaşlarımızın umudunu kaybetmemesini, paniğe kapılmamasını ve salgının bir an önce bitmesini umuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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