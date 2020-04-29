KONYA 'Dedemin almaya hak kazandığı İstiklal Madalyası'nı gururla taşıyacağım'
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KONYA 'Dedemin almaya hak kazandığı İstiklal Madalyası'nı gururla taşıyacağım'

'Dedemin almaya hak kazandığı İstiklal Madalyası'nı gururla taşıyacağım'KURTULUŞ Savaşı'nda hizmeti tespit edilen 8 şehit ve gazinin mirasçısına İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlandı.

KONYA 'Dedemin almaya hak kazandığı İstiklal Madalyası'nı gururla taşıyacağım'
29.04.2020 15:29 | Son Güncelleme: 29.04.2020 15:31

'Dedemin almaya hak kazandığı İstiklal Madalyası'nı gururla taşıyacağım'

KURTULUŞ Savaşı'nda hizmeti tespit edilen 8 şehit ve gazinin mirasçısına İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlandı. Abdullah Bacak'ın yerine madalyayı alacak olan astsubay emeklisi torunu Abdullah Narin, "Bu anlamlı madalyayı ömrüm boyunca, gururla taşıyacağım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile İstiklal Madalyası Kanunu'na göre Kurtuluş Savaşı'nda hizmeti tespit edilen ve 'İstiklal Madalyası' verilmesi kararlaştırılan 8 şehit ve gazinin mirasçılarının isim listesi yayımlandı. Listede yer alan Konya Akşehirli Abdullah Bacak'ın yerine madalya mirasçısı torunu Abdullah Narin'e verilecek. Kendisinin de astsubay emeklisi olduğunu belirten Abdullah Narin (57), "Dedem Abdullah Bacak, İstiklal Harbi'nde ağır topçu çavuşu olarak görev yaptı. Ben de bir astsubay emeklisiyim. İstiklal Madalyası'nın Gazi Abdullah ve ailemize verilmesi bizi çok mutlu etti, gururlandırdı. Çok duygulandık. Bundan dolayı bütün yetkililere çok teşekkür ediyorum" dedi.

MADALYA İÇİN ASKERLİK ŞUBESİNE MÜRACAAT ETTİM

Madalyayı alabilmek için askerlik şubesine giderek müracaatta bulunduğunu belirten Abdullah Narin, "Dedem, 1919-1921 yılları arasında İstiklal Harbi'ne katılmış ve ağır topçu çavuşu olarak görev yapmış. İstiklal Madalyası'nı hak kazanmış. Annemler, nenemler dedem hakkında bunları söyler, anlatırlardı. Ben de peşine düştüm. Acaba bu madalyayı alıp gururla taşıyabilir miyim? diye. Askerlik şubesine müracaat ettim. Görevli arkadaşlar sağ olsunlar yardımcı oldular. Gerekli işlemleri, belgeleri topladık. Yerine getirdik. Arşivden kayıtlarımızı çıkardılar ve Resmi Gazete'de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da onaylamış. Madalya, ailedeki tek erkek ben olduğum için bana tahsis edildi. Ben de bir astsubay emeklisi olarak inşallah bu gururu ölene kadar çocuklarım ve torunlarımla beraber yaşayacağım. Benim adım Abdullah, dedemin adı da Abdullah inşallah bu madalya torunum Abdullah'a da kalacak. Gururluyuz, sevinçliyiz böyle bir gazi torunu olmak herkese nasip olmaz güzel bir duygu yaşıyoruz" diye konuştu.

KONYA 'Dedemin almaya hak kazandığı İstiklal Madalyası'nı gururla taşıyacağım'

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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