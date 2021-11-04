Konya'da zincirleme kaza: 4 yaralı - Haberler
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Konya'da zincirleme kaza: 4 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yılmaz - Haberler | Güncel
Konya'da zincirleme kaza: 4 yaralı

KONYA'nın Kulu ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

KONYA'nın Kulu ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Yeni Mahalle Ahmet Baran Caddesinde meydana geldi. Galip Taşkale yönetimindeki 42 AFV 295 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Mustafa Çiftçi'nin kullandığı 42 M 1015 plakalı otomobille çarpıştı. O sırada arkadan gelen Şükrü Kılınç'ın kullandığı 06 CDL 405  plakalı hafif ticari araç da kamyonete çarptı. Kazada sürücüler Galip Taşkale, Mustafa Çiftçi ve Şükrü Kılınç ile Kılınç'ın yanındaki Şahin Karaoğlun yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Konya'da zincirleme kaza: 4 yaralı

Konya'da zincirleme kaza: 4 yaralı

Konya'da zincirleme kaza: 4 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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