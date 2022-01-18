Konya'da yarın okullar tatil mi? 19 Ocak yarın Son dakika Konya'da kar tatili var mı?

Bazı şehirlerde il genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle öğrencilerin ve personelin güvenliği için eğitime bir gün ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtilmesinin üzerine hangi şehirlerde okullar tatil edildi? Konya'da yarın okullar tatil mi? Son dakika Konya'da kar tatili var mı?

Konya'da yarın okullar tatil mi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Konya'da okulların tatil olup olmadığı yönünde bilgiler, gelen son dakika haberleri araştırılıyor. Peki ama Konya Valiliği'nden okulların tatil olup olmadığına dair bir açıklama geldi mi?

KONYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Konya'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 ilçede yarın, 1 günlüğüne yüz yüze eğitime ara verildi. Bu ilçelerde engelli ve hamile kamu kurumu çalışanları da izinli sayılacak.

Konya'da bugün başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın, Altınekin, Beyşehir, Derebucak, Derbent, Doğanhisar, Halkapınar, Hadim, Hüyük, Ereğli, Emirgazi, Karapınar, Sarayönü ve Yunak ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verildi. Bu süreçte uzaktan eğitim yapılacak. Meram ilçesinde de eskiden köy ve belde statüsünde bulunan bazı mahallelerdeki 23 okulda da uzaktan eğitim yapılacak.

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