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Konya'da tarihi binada çıkan yangın söndürüldü

AA / Abdullah Coşkun - Haberler | Güncel
Konya'da tarihi binada çıkan yangın söndürüldü

Konya'da 2 katlı tarihi binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

KONYA (AA) - Konya'da 2 katlı tarihi binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şemsi Tebrizi Mahallesi Kemaliye Sokak'taki 2 katlı tarihi binanın çatısında yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle binayı saran alevleri gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alarak söndürdü.

Hasar oluşan binada polis ve itfaiye ekipleri inceleme yaparken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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AA / Abdullah Coşkun - Son Dakika Haberleri

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