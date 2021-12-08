Konya'da tarihi binada çıkan yangın söndürüldü
AA / Abdullah Coşkun - Haberler | Güncel
Konya'da 2 katlı tarihi binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
KONYA (AA) - Konya'da 2 katlı tarihi binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şemsi Tebrizi Mahallesi Kemaliye Sokak'taki 2 katlı tarihi binanın çatısında yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle binayı saran alevleri gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alarak söndürdü.
Hasar oluşan binada polis ve itfaiye ekipleri inceleme yaparken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
AA / Abdullah Coşkun - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet