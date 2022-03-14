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Konya'da park halindeki servis aracı yandı

AA - Bayram Uygun - Güncel
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Konya'da park halindeki servis aracı yandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde park halindeki okul servis aracı yandı.

AKŞEHİR, KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde park halindeki okul servis aracı yandı.

Altunkalem Mahallesi Şehit Ahmet Ozan Şarlak Sokak'ta park halindeki okul servis aracında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyürken, vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri, yanan araca kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

Konya'da park halindeki servis aracı yandı

Konya'da park halindeki servis aracı yandı

Konya'da park halindeki servis aracı yandı

AA / Bayram Uygun - Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Akşehir, Yangın, Konya, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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