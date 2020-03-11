Konya'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si uzman çavuş, 3 kişi hayatını kaybetti
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Beyşehir, Konya, Güncel

Konya'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si uzman çavuş, 3 kişi hayatını kaybetti

Konya'da karşı yönlerden gelen iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si uzman onbaşı, 3 kişi hayatını kaybetti.

11.03.2020 22:54 | Son Güncelleme: 11.03.2020 23:11
Konya'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si uzman çavuş, 3 kişi hayatını kaybetti

Konya'da meydana gelen kazada, karşı yönlerden gelen iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2'si uzman çavuş olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Konya- Beyşehir karayolu, Akyokuş mevkisinde meydana geldi. Uzman Onbaşı Ali Genç (21) yönetimindeki 46 VM 298 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Reyhan Uçar'ın (50) kullandığı 42 AFJ 888 plakalı otomobil ile çarpıştı.

OTOMOBİLLER HURDAYA DÖNDÜ

Kazada otomobiller hurdaya dönerken sürücü Reyhan Uçar ile diğer otomobilin sürücüsü Uzman Onbaşı Ali Genç ile araçtaki meslektaşı Uzman Onbaşı Mücahit Öktem (26) yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Konya'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si uzman çavuş, 3 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: DHA

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Konya'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si uzman çavuş, 3 kişi hayatını kaybetti

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