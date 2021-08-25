Konya'da otomobil yayalara çarptı: 4 yaralı
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Konya'da otomobil yayalara çarptı: 4 yaralı

Konya'da otomobil yayalara çarptı: 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir otomobilin çarptığı 3 yaya ile araç sürücüsü yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir otomobilin çarptığı 3 yaya ile araç sürücüsü yaralandı.

Murat Yıldırım idaresindeki 42 K 1770 plakalı otomobil, Seyitharun Mahallesi Cevher Dudayev Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında yürüyen yayalara çarptı.

Otomobil sürücüsü Yıldırım, yayalar Nazlı ve Ezel Tosun ile Elif Durmaz yaralandı.

Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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Konya'da otomobil yayalara çarptı: 4 yaralı - Haberler
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