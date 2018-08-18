Konya'da Otomobil Sulama Kanalına Düştü: 4 Yaralı
Konya'da sulama kanalına düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Konya'da sulama kanalına düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Orhan Şimşek idaresindeki 06 FF 6441 plakalı otomobil, Konya-Karapınar karayolu Yarma Mahallesi yakınlarında sulama kanalına düştü.
Kazada, sürücü Şimşek ile otomobildeki İlknur, Nisa Nur ve Betül Şimşek yaralandı.
Yaralılar, kaza yeri yakınlarında uygulama yapan polis ekiplerince kurtarıldı.
112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.