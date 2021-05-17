Konya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Konya'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü,1 kişi yaralandı.
Konya'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü,1 kişi yaralandı.
Halil Binbirdağ (29) idaresindeki 54 AEZ 127 plakalı motosiklet, merkez Karatay ilçesi Kanal Caddesi'nde M.Ö. yönetimindeki 42 CSA 72 plakalı otomobille çarpıştı.
Motosiklet sürücüsü Binbirdağ ve arkasında bulunan A.K. (24) yaralandı.
Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Binbirdağ, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Coşkun