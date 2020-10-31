Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

31.10.2020 21:21 | Son Güncelleme: 31.10.2020 21:24
Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Konya'nın Ilgın ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Konya'nın Ilgın ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Mehmet Pascı idaresindeki 01 EDN 12 plakalı minibüs, Kapaklı Mahallesi yakınlarında, Ömer Aksoy yönetimindeki 68 KV 568 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, şarampola devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki Gülperi, İrfan, Şerife Çaylı, Melek Eroğlu ve Fatma Özcan yaralandı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Ömer Aksoy ile İrfan ve Gülperi Çaylı ambulanslarla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine, Melek Eroğlu, Fatma Özcan ve Şerife Çaylı ise Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Koç

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