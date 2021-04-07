Konya'da düşen uçağın enkazında çalışmalar sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konya'da düşen uçağın enkazında çalışmalar sürüyor

İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN ÇETİN - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da düşen uçağın enkazında çalışmalar sürüyor Konya'da eğitim uçuşu sırasında düşen Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk Yıldızları uçağının enkazında çalışmalar sürüyor.

Konya'da Türk Yıldızları uçağının düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı
Konya'da Türk Yıldızları uçağının düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı
Konya'da düşen askeri gösteri uçağının enkazından ilk görüntüler
Konya'da düşen askeri gösteri uçağının enkazından ilk görüntüler

Konya'da düşen uçağın enkazında çalışmalar sürüyor

KONYA - Konya'da eğitim uçuşu sırasında düşen Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk Yıldızları uçağının enkazında çalışmalar sürüyor.

Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlanan Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk Yıldızları'ndan NF-5 uçağı eğitim uçuşu sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Merkez Karatay ilçesi Aslım Caddesi civarında açık araziye düşen uçakta Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep şehit oldu. Uçağın düştüğü alanda gündüz saatlerinde başlayan çalışmalar ise devam ediyor. Ekipler aydınlatma yapılan alanda enkazda incelemelerini sürdürüyor.

Konya'da düşen uçağın enkazında çalışmalar sürüyor
Konya'da düşen uçağın enkazında çalışmalar sürüyor
Konya'da düşen uçağın enkazında çalışmalar sürüyor
Konya'da düşen uçağın enkazında çalışmalar sürüyor
Konya'da düşen uçağın enkazında çalışmalar sürüyor
Konya'da düşen uçağın enkazında çalışmalar sürüyor
Konya'da düşen uçağın enkazında çalışmalar sürüyor
Konya'da düşen uçağın enkazında çalışmalar sürüyor
Konya'da düşen uçağın enkazında çalışmalar sürüyor
Konya'da düşen uçağın enkazında çalışmalar sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN ÇETİN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Türker Ertürk Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Burak Deniz Dilan Çıtak Demet Akalın
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Konya'da düşen uçağın enkazında çalışmalar sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 21:11:57. #1.14#
title