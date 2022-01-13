Son dakika haber! Konya'da iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı
AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Recep Savcı idaresindeki 01 SC 651 plakalı otomobil, Seydişehir Antalya kara yolu Dumlupınar kavşağı yakınlarında kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, aydınlatma direğine çarptı.
Kazada araçtaki Zeynep Savcı, Yasin Savcı ve Sümeyye Savcı yaralandı.
Yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Diğer kazada ise İsmail Yıldız idaresindeki 42 K 7304 plakalı otomobil, yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü İsmail Yıldız, yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yıldız'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.