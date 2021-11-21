Konya'da 'Aşıklar Bayramı' kutlandı

KONYA (DHA) - KONYA'da 4 ülke ile Türkiye'nin 19 farklı şehrinden 35 aşık ve halk ozanının katıldığı etkinliklerle 55'inci Aşıklar Bayramı kutlandı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Aşıklık; kendine özgü icrası, geleneğe dayalı alt yapısıyla kültür hazinemizin çok önemli bir bölümünü oluşturmaktadır" dedi.

Karatay Belediyesi'nin aşık geleneğini sürdürmek için kutladığı Aşıklar Bayramı'nın 55'incisi, bu yıl 'Milli Teknoloji' temasıyla düzenlendi. 4 ülke ve 19 şehirden gelen aşık ve halk ozanları; Mevlana Meydanı, Hükümet Meydanı, Kültür Park, Karatay Belediyesi hizmet binası önünde ve Zafer Alanı'nda açık hava gösterisi yaptı. Karatay Gençlik Merkezi'ndeki final programına Konyalılar büyük ilgi gösterdi. Azerbaycan, Irak, Gürcistan ve İran ile Türkiye'nin 19 farklı şehri gelen aşık ve halk ozanları, koçaklama ve güzellemeler ile gönülleri fethetti. Programda atışmaların yanı sıra dudak değmez gösterileri yapıldı.

Bu yıl programın 'Milli Teknoloji' temasıyla yapıldığını ifade eden Hasan Kılca "Aşıklık da milli teknoloji de kendi özümüzden çıkan, bu toprakların evlatlarının en kıymetli ürünlerindendir. Milli teknoloji, özellikle son yıllarda ülkemiz için bir bağımsızlık mücadelesi haline gelmiş ve çok büyük mesafeler kat edilmiştir. Bu başarıda Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak adımlar atmasının yanında, bu uğurda büyük emek veren tüm yürekli yiğitlerimizin de payı bulunuyor. Bizler de 55'inci Aşıklar Bayramı'nda buna atıfta bulunarak, ülkemizin ilerlemesi ve kalkınmasında alın teri bulunan bütün yiğitlerimizi, aşıklarımızın sözleriyle alkışlamak istedik" diye konuştu.

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