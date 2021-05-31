Konya'da "aşı ikna ekiplerinin" yoğun mesaisi sürüyor

Konya İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan aşı ikna ekibi, aşı sırası gelen vatandaşlara telefonla ulaşarak rehberlik ediyor.

Konya İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan aşı ikna ekibi, aşı sırası gelen vatandaşlara telefonla ulaşarak rehberlik ediyor.

Aşı sıraları geldiği halde randevu oluşturmayan ve aşılarını yaptırmayan vatandaşlar ile görüşen ekip, onların tereddütlerini gidermeye çalışıyor.

Ekip, aşı sırasının geldiğinden haberi olmayan ya da nasıl randevu oluşturacağını bilmeyen vatandaşları yönlendiriyor.

Hemşire Ayşe Kaya AA muhabirine, aşı ikna ekibinin çok kısa zamanda aşılamayı gerçekleştirmek için kurulduğunu belirtti.

"Bugüne kadar görüştüğümüz 100 kişide 2 ret aldık"

Kaya, çalışmanın "Aşı reddi varsa ikna edelim" düşüncesinden yola çıktığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Ekip kurulduğunda, çabalarımıza rağmen aşıyı reddedenlerin sayısının çok yüksek olacağını düşünüyorduk. Bugüne kadar görüştüğümüz 100 kişide 2 ret aldık. Aşıya ikna etmek için aradığımız her vatandaşın, konu hakkında bilgi sahibi olmadığını fark ettik. Aşı hakkı olduğunu bilmiyor, başvuru yapacağı merkezi bilmiyor. Biz de onlara bu anlamda bir omuz verdik. Kafalarındaki soru işaretlerini gidermeye çalıştık, aşıya ulaşma yollarını anlatarak en kısa sürede aşılanmalarını sağladık. Onların ihtiyacı aslında ikna değilmiş, ilgiymiş, bilgiymiş. Onlara ilgimizle ve verdiğimiz bilgilerle ışık tuttuğumuza inanıyorum. İlgimiz yetti onlara."

Aradıkları vatandaşa aşı hakkı olduğu halde neden aşı yaptırmadığını sorduklarını aktaran Kaya, aşı sırası geldiğinden haberi olmayan ya da nasıl randevu alacaklarını bilmeyen vatandaşlarla karşılaştıklarını söyledi.

Kaya, aşı olmayı reddeden bir vatandaşla aralarında geçen konuşmayı şu şekilde anlattı:

"Neden aşı yaptırmadığını sordum. 'Çin'e güvenmiyorum.' diyen bir vatandaştı. 'Çin'den geldi, içinde ne var? Ağır metal var mı, beni kanser edecek bir şey var mı?' diyor. Kafasında o kadar çok 'acabası' vardı ki. Örnek olarak kendimizi verdim. 'Bakanımızla beraber bütün sağlıkçıların bu aşıyı olması sizler için güzel bir örnek olmuş olabilir mi?' dedim. Cevapsız kaldı. Kovid-19'un ilk salgın olmadığını, çok öncelerde tüberküloz olduğunu, verem aşısıyla gündemden kalktığını söyledim. Bebeklerimizi 2 aylıkken aşıladığımız, çiçek aşısı ile bu hastalığın da gündemden kalktığını anlattım. Şimdi bütün dünyanın uğraştığı, mücadele ettiği bir pandemi var ve bu da aşıyla ortadan kalkacak. 'Ya aşı olacağız ya da ömür boyu maskeyle sevdiklerimizden uzak; 'Birgün virüs bulaşırsa' diye korkuyla yaşayacağız. Hangisini tercih edersiniz.' dediğim zaman bir süre sessiz kaldı ve 'evet ben aşı olayım.' dedi."

"Sağlık Bakanlığı tarafından aranmak, ikna olmamda çok işe yaradı"

Aşı sırası geldiğini arandığı zaman öğrenen 54 yaşındaki Fatma İpek ise ilk etapta aşıya çok da sıcak bakmadığını anlattı.

İkna ekibinin aşının olumlu yönlerini anlattığını dile getiren İpek, şöyle konuştu:

"Aşı olmayı düşünmediğim halde Sağlık Bakanlığı tarafından aranmak, ikna olmamda çok işe yaradı. Aşının koruyuculuğunu, hastalığın tehlikelerini anlattılar. Bunları hep haberlerden duyuyoruz. Eşim aşı olmak istemiyordu, ben de ondan etkileniyordum. Eşimi de ikna edeceğim. Hemen eşim için de randevu oluşturacağım. Bundan sonra içim çok daha rahat."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat