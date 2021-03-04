Konya'da, araçta 4 kilo eroinle yakalanan 3 kişiye gözaltı

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, araçta 4 kilo 55 gram eroin ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Seydişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, şebekenin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şüphelilerin kimliklerini belirleyen polisler, düzenlenen operasyonla araç içinde 4 kilo 55 gram eroin ele geçirdi. Araçtaki D.K., U.B. ve Ş.A gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar Coşkun