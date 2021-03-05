Konya'da, araçta 4 kilo eroine 2 tutuklama
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Konya'da, araçta 4 kilo eroine 2 tutuklama

05.03.2021 17:10 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:15
Konya'da, araçta 4 kilo eroine 2 tutuklama

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, araçta 4 kilo 55 gram eroinle yakalanan U.B. (28) ve Ş.A. (45), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, D.K. (17) ise serbest bırakıldı.

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, araçta 4 kilo 55 gram eroinle yakalanan U.B. (28) ve Ş.A. (45), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, D.K. (17) ise serbest bırakıldı. 

Seydişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, şebekenin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şüphelilerin kimliklerini belirleyen polisler, dün düzenlenen operasyonda, araç içinde 4 kilo 55 gram eroin ele geçirdi. Araçtaki D.K., U.B. ve Ş.A. ise gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. U.B. ve Ş.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, D.K. de serbest bırakıldı.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar Coşkun

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