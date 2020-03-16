Konya'da 68 yaşındaki kadın koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı Konya'da, 3 gün önce Almanya'dan geldiği öğrenilen 68 yaşındaki kadın, yüksek ateş ve öksürük şikayeti nedeniyle hastaneye başvurması üzerine koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı. Yaşlı kadının sağlık durumu yapılan tetkikler sonucu netlik kazanacak.

Konya'nın Ereğli ilçesinde yüksek ateş ve öksürük şikayeti nedeniyle hastaneye başvuran H.S.(68) adlı kadın, 3 gün önce Almanya'dan geldiğini belirtmesi üzerine 'koronavirüs' şüphesiyle tedbir amaçlı gözlem altına alındı.

SAĞLIK DURUMU YAPILAN TETKİKLER SONUCU BELLİ OLACAK

Ereğli Devlet Hastanesi'ne yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle başvuran H.S., 3 gün önce Almanya'dan geldiğini belirtti. Bunun üzerine H.S., 'koronavirüs' şüphesiyle tedbir amaçlı gözlem altına alındı. Yapılan tetkikler sonucu sağlık durumunun netlik kazanacağı belirtildi.

TÜRKİYE'DE 18 VAKA TESPİT EDİLDİ

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece saatlerinde Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'deki korovirüs vaka sayısının 18'e yükseldiğini belirtmişti.

Kaynak: DHA