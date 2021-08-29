Konya'da 6 kişinin öldüğü kazada yaralanan tır sürücüsü, tedavisinin ardından tutuklandı
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Konya'da 6 kişinin öldüğü kazada yaralanan tır sürücüsü, tedavisinin ardından tutuklandı

Konya'da 6 kişinin öldüğü kazada yaralanan tır sürücüsü, tedavisinin ardından tutuklandı
Anadolu Ajansı / Anıl Kuru - Haberler | Güncel

Konya'da tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazayla ilgili tedavisini ardından gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı.

Konya'da tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazayla ilgili tedavisini ardından gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı.

Konya-Aksaray kara yolunun 60. kilometresinde 27 Ağustos'ta meydana gelen kazada yaralanan ve Konya Şehir Hastanesine kaldırılan tır sürücüsü İsmail Y. tedavisinin ardından gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmail Y. "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklandı.

Öte yandan kazada ailenin hayatta kalan tek üyesi olan Nisa Nur Ocak'ın Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavisi devam ediyor.

Olay

İsmail Y. idaresindeki amonyum nitrat yüklü 43 AAC 671 plakalı tır, 27 Ağustos'ta Konya-Aksaray kara yolunun 60. kilometresinde karşı şeride geçerek Hacı Naspi Ocak yönetimindeki 38 AFA 498 plakalı kamyonetle çarpışmıştı.

Kazada, kamyonet sürücüsü Hacı Naspi Ocak ile aynı araçta bulunan Fatma (40), Mesut (42), Asude (6) ve Fatih Ocak (18) ile Feyzanur Kofa yaşamını yitirmiş, tır sürücüsü ile kamyonetteki Nisa Nur Ocak (16) yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Kuru

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Konya'da 6 kişinin öldüğü kazada yaralanan tır sürücüsü, tedavisinin ardından tutuklandı - Haberler
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