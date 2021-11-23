Konya'da 3 aracı kundaklayan şüpheli tutuklandı - Haberler
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Konya'da 3 aracı kundaklayan şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Konya'nın Beyşehir ilçesinde gece saatlerinde aynı mahalledeki 3 aracı ateşe verdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde gece saatlerinde aynı mahalledeki 3 aracı ateşe verdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

Beyşehir ilçe merkezi Bahçelievler Mahallesi'nde gece saat 03.20 sıralarında yaşanan olayda, Günbatımı Caddesi ile 40062 ve 40064 numaralı sokaklarda yol kenarında park halinde olan 1'i hafif ticari araç, 2'si otomobil ateşe verilmiş, araç yangınları adreslere sevk edilen itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla söndürülmüştü.

Yangınlarda bir otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, 1 hafif ticari araç ile diğer otomobilde ise büyük çaplı maddi hasar oluştu. Olayın ardından kundaklama ihtimalinden şüphelenerek çevrede bulunan güvenlik kamera kayıtları ve kent yönetim bilgi sistemi kamera kayıtlarını incelemeye alan Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri, bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerinden kundakçı olduğu öne sürülen şüphelinin eşkalini belirleyerek evinde gözaltına almıştı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandıktan sonra Beyşehir Adliyesine çıkarılan zanlı O.Ö., nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Seydişehir Cezaevine gönderildi.

Zanlı, sağlık kontrolü için getirildiği Beyşehir Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde gazetecilerin, araçları neden yaktığına yönelik sorularını cevapsız bıraktı. Zanlının, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde muayene olduğu, ilaç kullandığı öğrenildi.

(Ali Rıza Önses/İHA)

Konya'da 3 aracı kundaklayan şüpheli tutuklandı

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