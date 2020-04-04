Konya Büyükşehir Belediye Başkanı yanıtladı: Koronavirüs vaka sayısı Konya'da neden fazla?
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Fahrettin Koca, Karantina, Konya, Güncel

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı yanıtladı: Koronavirüs vaka sayısı Konya'da neden fazla?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ülkede en çok koronavirüs vakalarının görüldüğü şehirleri açıklamasıyla gözler bu noktalara çevrildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, şehirdeki vaka sayısının neden fazla olduğuna dair düşüncelerini paylaştı.

04.04.2020 10:52 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:30
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı yanıtladı: Koronavirüs vaka sayısı Konya'da neden fazla?

Geçtiğimiz günlerde basın toplantısında Türkiye'nin koronavirüs haritasını paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, özellikle ilk 5'teki şehirlere dikkat çekti. İstanbul, İzmir ve Ankara'dan sonra en fazla vaka sayısının bulunduğu 4. il olan Konya ile ilgili ilk açıklama Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'tan geldi. Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'ın sorularını yanıtlayan Altay, vakaların bir kısmının yurt dışı bir kısmının ise diğer şehirlerden gelen vatandaşlardan kaynaklandığını belirtti.

VAKALARIN ÇOĞU, YURT DIŞINDAN GELEN MİSAFİRLER

Konya'nın koronavirüs haritasında 4. sırada olmasının dikkat çekici olduğunu söyleyen Altay, süreç boyunca dışarıdan gelen neredeyse 2200 vatandaşı karantina altına alarak misafir ettiklerinin altını çizdi. Bu durum da, Konya'daki koronavirüs vakalarının çoğunun yurt dışından gelip burada karantinaya alınan vatandaşlardan meydana geldiğini ortaya çıkarıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı yanıtladı: Koronavirüs vaka sayısı Konya'da neden fazla?

''İSTATİSTİKLER ANORMAL DEĞİL''

Şehirdeki korona vakalarının büyük çoğunluğunu, Konya'da yaşamayanlar oluşturuyor. 601 vakanın çok az bir kısmı, Konya'da ikamet eden vatandaşlarda görüldü. Belediye Başkanı da bu sebeple Konya'nın istatistiklerinde anormal bir durumla karşılaşmadıklarını ifade etti.

VAKALAR TEK KAYNAKLI DEĞİL

Konya ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri de bulunan vakalardan ne kadarının umreden ne kadarının yurt dışından geldiği oldu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, vakaların tamamen bir kaynaktan ortaya çıkmadığını söyledi. Altay'ın açıklamalarına göre koronavirüs hastalarının bir kısmı umreden, bir kısmı yurt dışından bir kısmı da İstanbul'dan geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı yanıtladı: Koronavirüs vaka sayısı Konya'da neden fazla?

YARDIM FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

Konya Valiliğinin yürüttüğü İl Pandemi Kurulu ile birlikte hareket ettiklerini ifade eden Altay, gerekli tedbirleri aldıklarını; bu anlamda merkez dışındaki 28 ilçe de dahil olmak üzere vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

''SÜREÇ, BULUNDUĞUNUZ YERDE DEVAM ETMELİ''

65 yaş üstü vatandaşların ihtiyacını gidermeye ve dezenfeksiyon işlemlerine devam ettiklerini aktaran Altay, büyük şehirlerden gelen vatandaşlarla ilgili, ''Bu kişilerin de alışkanlığı baharla birlikte Konya'ya gelmek, bahçesiyle ilgilenmek, tarımsal faaliyetlerde bulunmak. Ama şu an itibariyle geliş-gidiş durdu. Bizim tavsiyemiz, bulundukları yerlerde bu süreci devam ettirmek. Bugün itibariyle de ilçelerden merkeze gelişi durdurduk toplu ulaşımla.'' dedi.

İKİ MAHALLEDE KARANTİNA UYGULANIYOR

Ülkenin farklı noktalarında çeşitli köy ve ilçelerde karantina uygulaması başladı. Bu noktalardan ikisi de Konya sınırları içerisinde bulunuyor. Altay, iki eski mahalle Ilgın ve Esence'de karantina uygulamalarının yapıldığını ve buradaki halkın tüm ihtiyaçlarının karşılandığını bildirdi.

''DEVREDİLEN KAMPANYADA 51 BİN TOPLANDI''

Geçen yıl Ramazan ayında başlatılan bir yardım kampanyası, koronavirüsle mücadele kapsamında 'Konya için iyilik vakti'ne dönüştürüldü. Ancak bu kampanya İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi sonrasında askıya alındı. 3-4 saat aktif kalan hesapta 51 bin lira biriktiğini açıklayan Altay, ''Genelge sonrasında yatıranlara paralarını iade ettik. Tüm iadeleri yapıp hesabı kapattık.'' sözlerini kullandı.

2 AY KİRA VE SU PARASI ALINMAYACAK

''Konya Büyükşehir Belediyesi olarak tüm kiracılarımızdan 2 ay kira almayacağız'' diyen Altay, iş yeri kapanan ya da işsiz kalan vatandaşların da evlerindeki suyu 2 ay boyunca ücretsiz olarak kullanabileceğini ifade etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay son olarak, hastanelerde tıbbi malzeme konusunda bir sıkıntı yaşamadıklarını ve testleri negatif çıkan yaklaşık 1500 vatandaşların yaşadıkları illere gönderildiğini açıkladı.

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Güncel Manşet

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