Konuşma yapmak için kürsüye yönelen Merkel, düşmekten son anda kurtuldu

29.11.2019 10:53 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:58

Geçirdiği titreme nöbetleriyle gündeme gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği'nin toplantısında kürsüye çıkacağı sırada düşme tehlikesi atlattı.

"BASAMAKLARI GÖRMEDİM"

Kürsüye tutunarak kendini kurtaran Merkel, bu durumu "Basamakları görmedim. Gelecek sefer onları kullanacağım." diyerek geçiştirdi.