Kontrollü normalleşme kararı Hataylı künefecileri mutlu etti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasında orta riskli iller arasında bulunan Hatay'da, künefe salonu işletmecileri, Kontrollü Normalleşme sürecinde yüzde 50 kapasiteyle müşteri kabul etmeye başlayabilecekleri için mutlu olduklarını belirtti.

Hatay'ın tescilli tatlısı künefeyi, uzun süredir paket ve gel-al şeklinde satan işletmeciler, müşteri kabul etmek için hazırlıklara başladı. İşletme çalışanları, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde hazırladıkları masaları, servise hazır hale getirdi.

Künefeciler Derneği (KÜNDER) Başkan Vekili Ragıp Bekfilavioğlu, AA muhabirine yaptığı konuşmada, Hatay künefesinin dünyaca ünlü olduğunu hatırlattı.

Kentte yaklaşık 50 künefe işletmecisinin bulunduğunu ve kararı mutlulukla karşıladıklarını aktaran Bekfilavioğlu, "Künefeciler olarak çok umutluyuz. İnşallah memleketimiz bu Kovid-19'dan bir an önce kurtulur, esnafımız dükkanlarını daha rahatça açar ve çalışır. Antakya gastronomi şehri olduğu için dışarıdan gelen yerli turistlerimiz künefeyi o dönemde çok tercih etmedi çünkü oturup tatlılarını yiyemiyorlar. Sıcak yenmesi gereken bir tatlı, o yüzden kararı yerinde buluyorum. Masaların olması sebebiyle insanlar rahatlıkla zevkine varacağı bir tatlı yiyecekler." dedi.

Künefeci İzzettin Çelikkaya ise kararı dört gözle beklediklerini anlattı.

Karara çok sevindiklerinin altını çizen Çelikkaya, "Bütün ülkemiz için iyi bir yol olduğunu düşünüyorum. Hem insanlarımız hem de iş yeri sahipleri kurallara azami derecede riayet ederek bu işi yapacağız. Aksi takdirde yine aynı sıkıntıları yaşayacağız. İnşallah iyi olur. Masalara kuralları hatırlatan uyarı yazıları koyduk, gerekli önlemlerimizi aldık. Müşterilerimiz içeride maskelerini çıkarmayacaklar sadece tatlı yerken çıkarabilirler." diye konuştu.

Künefeci Zeki Cüzdan da isabetli bir karar alındığını aktardı.

Uzun zamandır müşterilerini ağırlayamadıkları için üzgün olduklarını ve bu durumun değişecek olmasının sevincini yaşadıklarını belirten Cüzdan, "Bundan dolayı hükümetimize çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz