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Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı Karabük'ün Eflani ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

KARABÜK - Karabük'ün Eflani ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük-Eflani karayolu Ulugeçit köyü mevkiinde meydana geldi. Berkan Ç. idaresindeki yönetimindeki 06 LAF 67 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile birlikte bulunan Melike ve Zeynel Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 ACİL Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, sürücünün ilçede uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Yıldırım - 3. Sayfa

Hisarcık, Otomobil, Karabük, Eflani, 3. Sayfa, Haberler

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