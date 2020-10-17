Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

17.10.2020 10:41 | Son Güncelleme: 17.10.2020 10:44
Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

KONYA'da sürücünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, refüje çarptı.

KONYA'da sürücünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, refüje çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Konya-Ereğli kara yolunun 30'uncu kilometresinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Velat Yalçın idaresindeki 35 HL 585 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada sürücü Velat Yalçın ile yanındaki Şeyhmus Güver ve Nizamettin Yıldız yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Nizamettin Yıldız, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Donald Trump Engin Yıldırım Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Çolpan İlhan Serdar Ortaç Yavuz Bingöl
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Füze Adana Saldırı Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.10.2020 10:49:09. #1.14#
title