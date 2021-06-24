Kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı

Kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da içinde iki kişinin bulunduğu otomobil aşırı hız sebebiyle kontrolden çıkıp ve kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı.

Antalya'da içinde iki kişinin bulunduğu otomobil aşırı hız sebebiyle kontrolden çıkıp ve kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Olay dün gece Kumluca ilçesi Temel Eğitim Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Kenan Işık'ın (22) kullandığı 07 HN 631 plakalı otomobil saat 24. 00 te Temel Kavşağını yaklaşık 100 metre geçtikten sonra kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobilde bulunan Kenan Işık ve beraberindeki arkadaşı Süleyman Kumru (21) hafif yaralandı. Çarpmanın etkisi ile alev alan otomobil, diğer yolcuların araçlarında bulunan yangın tüpü ile müdahalesi soncu yanmaktan kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yaralılar Kumluca Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı
Kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

'Komşularıma gidiyorum' diyerek ortadan kaybolan kadın, evine geri döndü
"Komşularıma gidiyorum" diyerek ortadan kaybolan kadın, evine geri döndü
Son Dakika | Eşine doğum günü sürprizi yapmaya giderken trafik kazasında hayatını kaybetti
Son Dakika | Eşine doğum günü sürprizi yapmaya giderken trafik kazasında hayatını kaybetti
Oğlunu uyandırmaya giden baba yıkıldı! 17 yaşındaki genç, annesinin eşarbıyla canına kıydı
Oğlunu uyandırmaya giden baba yıkıldı! 17 yaşındaki genç, annesinin eşarbıyla canına kıydı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlham Aliyev Meral Akşener Muharrem İnce Mehmet Özhaseki
Magazin Tolga Yüce Tuğba Coşkun Acun Ilıcalı Halit Ergenç
Spor Burak Yılmaz Emre Kocadağ Merih Demiral Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 15:46:12. #1.16#

title