Kontrolden çıkan minibüs ekmek fırınına girdi - BOLU
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Kontrolden çıkan minibüs ekmek fırınına girdi - BOLU

Bolu'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, ekmek fırınının camından içeri girdi.

14.08.2020 23:28 | Son Güncelleme: 14.08.2020 23:33

Bolu'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, ekmek fırınının camından içeri girdi.

Alınan bilgiye göre, Paşaköy Mahallesi 414. Sokak'ta seyreden minibüs sürücüsü S.K. direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Sokağın sonunda bulunan bir ekmek fırınından içeriye giren minibüs iş yerindeki masalara ve kolona çarptıktan sonra durabildi.

Kazayı gören mahalle sakinleri polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, fırın sahibi ve minibüs sürücüsünün anlaşması ve kendi aralarında rapor tutması üzerine olay yerinden ayrıldı.

Minibüs ise olay yerine çağrılan çekici yardımıyla lastiklerinin havası indirildikten sonra dükkandan çıkartıldı.

Bazı vatandaşlar ve fırın çalışanları, minibüs çıkarılırken tavanının daha fazla hasar görmemesi için araca bindi.

Kazanın, iş yerinin kapalı olduğu saatte meydana gelmesi olası faciayı önledi.

Kontrolden çıkan minibüs ekmek fırınına girdi - BOLU

Kaynak: AA

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