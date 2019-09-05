Konserinde seyircisine kadeh kaldıran Sıla, eleştirilerin hedefi oldu

Konserinde seyircisine kadeh kaldıran Sıla, eleştirilerin hedefi oldu

İzmir'de Yeni Bi' Fest Festivali kapsamında sahneye çıkan Sıla, kendisini dinlemeye gelen sevenlerine kadeh kaldırdı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, ünlü şarkıcının bu hareketini "Kötü örnek oluyorsun" deyip eleştirdi.

05.09.2019 12:03
Konserinde seyircisine kadeh kaldıran Sıla, eleştirilerin hedefi oldu

Konserden konsere koşturan Sıla'nın dün akşamki durağı İzmir'di. Bu yıl ilk kez düzenlenen Yeni Bi' Fest Festivali kapsamında sahneye çıkan Sıla, şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

KADEHİ SEYİRCİSİNE KALDIRDI

Sevilen şarkılarını sevenleriyle seslendiren Sıla, Vur Kadehi Ustam şarksında eline kadeh alıp seyircisine kaldırdı. Konser boyunca enerjisiyle seyirciyi etkileyen Sıla, hayranlarından büyük alkış aldı.

DESTEK DE ALDI TEPKİ DE

Sıla'nın bu hareketi bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilirken, bazı kullanıcılar ünlü şarkıcıyı destekler nitelikte yorumlar yaptı.

Konserinde seyircisine kadeh kaldıran Sıla, eleştirilerin hedefi oldu
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YORUMLAR (15)

  • ADANALI66:
    Izmir ve Sila yan yana gelince böyle seye sasirilir mi Arkadaslar ? Birakin herkesi kendi sevablari ve ünahlari ile bas basa. O Konserde Cocuk veya genc yokmudur acaba. Simdi burda Silacilara sorum. . . . Nasil bir Örnek teskil ediyor ? Cevabini kendiniz verin ve Yola devam. . Problem bundan ibaret
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  • MAGDUR YA KENDİLERİ:
    iste Ahmet Kurali bunun yuzunden harcadiniz. hani tokat yedi diye magduru oynadi ya. Ahmetin yaptigi ne kadar yanlissa bu kadinin hal ve hareketleride bir o kadar yanlis.
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  • OK:
    cunku ulkede sadece baskalarini elestirmek on planda herkes kendine bi baksa gelisecegiz de yok
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  • TXX:
    hayır. ülkede hiçbisey normal değil. bu da normal değil. bunlar da artık abarttı yani bu ne yaa ünlüysen ünlüsün kardeşim. ünlüsün diye de herseyi rahatca alenen yapmak rahatlığı nerden geliyor ya. biri sahnede kadeh kaldırır biri baksır gibi donlar avm de gezer aaaa yeter ama bu ne yaaa. iyice seyini çıkardınız bee. ünlüseniz ünlüsünüz. sizin bilmem nerenizi görmek zorunda değiliz biz. eee bakmayın diolar bakmıyorum zaten de gözümüze sokar gibi heryere koyarsanız biyerde çıkıyor karsımıza. uyuz medya
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