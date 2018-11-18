Konsere Giden Demet Akalın, Otoparkta Kendisi İçin Ayrılan Yerde Gökhan Keser'in Arabasını Görünce Sinirlendi
Önceki akşam Tan Taşçı'yı dinlemeye giden Demet Akalın, otoparkta kendisine ayrılan alana Gökhan Keser'in aracını ettiğini öğrenince sinirlerine hakim olamadı.
Demet Akalın, önceki akşam Tan Taşçı konserini izlemek için Bostancı Gösteri Merkezi'ne gitti. Otoparka arkadaşının lastiği patlak aracıyla gelen şarkıcı, kendisi için ayrılan alana Gökhan Keser'in otomobilini park ettiğini öğrenince, sinirlendi.
"ALLAH'TAN GELİYORUZ DEDİK"
Milliyet'in haberine göre, aracına yer bulmakta zorlanan Akalın, "Allah'tan geliyoruz dedik. Hey Allah'ım, oldu mu şimdi bu durum?" sözleriyle güvenlik personeline sitem etti.
SOLUĞU TAN TAŞÇI'NIN YANINDA ALDI
Konser alanının arka kapısından içeri giren Akalın, Tan Taşçı ve ekibinin dinlenmesi için ayarladığı odaya geçti.Konsere sevgilisi Rüveyda Öksüz'le katılan Gökhan Keser, park krizinden habersizdi.
YORUMLAR (11)
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Bu görgüsüz kadinda iyice simardiCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bunlar gittikleri yerlerde otoparklarda bunlara yerdemi ayrılıyormuş ......vay aney vay babo vay daye.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Ya siz demet gibi bi habgendiyi cagiriyosunuz ve park etcegi yere kim oldugu belirsiz bi adamin arabasini parkettiriyosunuz yaziklar olsun suan demet icin cokk uzuldum kalbim aciyoCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bu ve bunun gibi sanatçı gömleği ağır gelenlergündemde gözüküyorlar ya nediyelimCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Yapmayın etmeyin kavga etmeyin saygılı olun birbirinize..Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır