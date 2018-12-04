Konserde Toplanan Oyuncaklar Çocukların Yüzünü Güldürecek

GEA Arama, Kurtarma ve İnsani Yardım Grubu, "Yalnız Oyuncaklara Yeni Arkadaşlar Kampanyası"yla topladığı oyuncakları, Tunceli'deki ilkokul öğrencilerine hediye edecek.

Kampanya çerçevesinde Evrencan Gündüz, Kozyatağı Kültür Merkezi'nde konser verdi.

Konseri izlemeye gelenlerin bilet yerine yanlarında getirdiği 10 oyuncak, grup üyeleri tarafından toplandı.

Oyuncaklar, Tunceli Valiliği koordinasyonuyla belirlenecek okullardaki öğrencilere yarıyıl karne hediyesi olarak ulaştırılacak.

GEA Arama, Kurtarma ve İnsani Yardım Grubu Koordinatörü Umut Dinçşahin, konser öncesinde yaptığı açıklamada, gönüllüler olarak "Yalnız Oyuncaklara Yeni Arkadaşlar Kampanyası"nı 2007'den bu yana düzenlediklerini söyledi.

On binlerce gönüllünün verdiği kullanılmayan oyuncakları temizleyip onararak başka çocuklara dağıttıklarını dile getiren Dinçşahin, kampanyayla şimdiye kadar 209 okulda 44 bin 556 çocuğa 165 bin 810 oyuncak hediye ettiklerini ifade etti.

Dinçşahin, bugün gerçekleştirilen konserde biletlerin ücretsiz olduğunu, katılımcıların 10 oyuncak karşılığında etkinliğe katıldığını belirterek, konser sonunda 3 bin 850 oyuncak topladıklarını aktardı.

Oyuncakların Tunceli Valiliği'nin belirlediği ilkokullardaki öğrencilere dağıtılacağını belirten Dinçşahin, "Bu kampanya; kardeşlik, paylaşım, imece, dostluk ve sevgi kampanyasıdır. Ayrıca organizasyonu 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla da gerçekleştirdik." diye konuştu.