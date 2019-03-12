Konser Veren Seda Sayan'ın İzdihamdan Elbisesi Yırtıldı
Avusturya'nın başkenti Viyana'da saheneye çıkan Seda Sayan'ın sahnede elbisesi yırtıldı. Sayan'ın elbisesini bir hayranı dikti.
Geçtiğimiz gün Viyana Mozaik Center'da özel bayanlar matinesinde sahne alan Seda Sayan, tatsız bir olay yaşadı. Sayan'ın konserine büyük ilgi gösteren hayranları izdihama sebep oldu.
Seda Sayan, Bin 700 kişilik kadınlar matinesinde dans ederken Nur Yerlitaş imzalı elbisesi yırtıldı. Hayranları yardımına koşup sahnede Seda Sayan'ın söküğünü dikti.
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