Konser Maratonuna Başlayan Megastar Tarkan, 4 Milyon TL Kazanacak

Kızı Liya'nın doğumundan sonra eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya'yla daha çok vakit geçirebilmek için konserlere ara veren Tarkan'ın uzun bir aradan sonra konser maratonuna başlayacağı yer ve tarih de belli oldu. Dünyanın pek çok yerinde büyük bir hayran kitlesi olan Tarkan, konserlerine Rusya'dan start verecek.

HAYRANLARINA MÜZİK ŞÖLENİ YAŞATACAK

Tarkan, 11 Mart'ta Kazan'daki 10 bin kişilik Tatneft Arena'da sahne alacak. 46 yaşındaki sanatçı, ardından ise 14 Mart'ta Moskova'daki 6 bin 200 kişilik Crocus City Hall'da Rus hayranlarına müzik şöleni yaşatacak. Popçu aynı yerde 2009 yılında verdiği konserle de büyük olay yaratmıştı.

4 MİLYON TL KAZANACAK

Tarkan'ın Rus hayranları, çok özledikleri sanatçının ülkelerine geleceğini öğrenirken büyük sevinç yaşadı. Tarkan'ın Rusya'da dört konser vermek için de 800 bin dolar yani yaklaşık 4 milyon 200 bin TL ücret alacağı da konuşulanlar arasında. Tarkan, geçtiğimiz ay yayınlanan Coca Cola reklamı için de 10 milyon lirayı cebine koymuştu.