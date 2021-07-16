Konak Meydanı'nda 15 Temmuz şehitleri için anma töreni (3)
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Konak Meydanı'nda 15 Temmuz şehitleri için anma töreni (3)

Konak Meydanı'nda 15 Temmuz şehitleri için anma töreni (3)
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Haberler | Güncel

00.13'TE TÜM CAMİLERDEN SELA OKUNDUİzmir'de, 15 Temmuz hain darbe girişiminin beşinci yılında Konak Meydanı'nda şehitler için düzenlenen anma töreninde, 15 Temmuz 2016'da saat 00.13'de okunan selayı anmak adına yine saat 00.13'te tüm camilerden sela okundu.

00.13'TE TÜM CAMİLERDEN SELA OKUNDU

İzmir'de, 15 Temmuz hain darbe girişiminin beşinci yılında Konak Meydanı'nda şehitler için düzenlenen anma töreninde, 15 Temmuz 2016'da saat 00.13'de okunan selayı anmak adına yine saat 00.13'te tüm camilerden sela okundu. İzmir'in Konak ilçesindeki Yalı Camii'nde ise müezzin selayı okurken, yanındaki kişiler de Türk bayrağını dalgalandırdı. Selanın okunmasının ardından, imamlar Fetih Suresi'ni okudu.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,  


Konak Meydanı'nda 15 Temmuz şehitleri için anma töreni (3)
Konak Meydanı'nda 15 Temmuz şehitleri için anma töreni (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık

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