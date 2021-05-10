Konak'a yeni yol
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konak'a yeni yol

Konak'a yeni yol
Bültenler - Haberler | Güncel

Konak Belediyesi'nin iş makineleri, tam kapanmada tam gaz çalışıyor.

Hastane yoluna bypass

Konak Belediyesi, Konak'ta uzun yıllar sonra trafiği rahatlatacak bir yol açıyor. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin arkasındaki 1140 Sokak ile Gaziler Caddesi arasında kalan 1148 Sokak'ta başlatılan çalışma ile bölgenin trafik ve otopark sorununa çözüm getiriyor. Çalışma sonunda yaklaşık 550 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğinde olacak yol ile hastaneye ulaşım rahatlayacak.

Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, tam kapanma döneminde sokaklardaki trafiğin azalmasını fırsata çevirerek çalışmalarına hız kazandırdı. İlçe genelinde devam eden çalışmalar arasında Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin arkasındaki 1140 Sokak ile Gaziler Caddesi arasında kalan 1148 Sokak'ın açılması ise dikkat çeken çalışmalardan oldu. Hastane yönetiminden gelen talep de dikkate alınarak başlatılan yol çalışması tamamlandığında, hastane arazisinde kalan mevcut yolun kullanılması sonucu hastaneye ulaşımda yıllardır yaşanan yoğunluk ve aksaklıklar, açılan yeni yol ile ortadan kaldırılmış olacak. Yaklaşık 550 metre uzunluğa ve 20 metre genişliğe sahip olacak olan 1148 Sokak'ın sağladığı bypass ile 1140 Sokak, Gaziler Caddesi'ne bağlanacak.

Otopark sorununa da çözüm

İmar planına uygun olarak yapılan düzenleme ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi mülkiyetinde kalan eski yol kullanım dışı kalırken, açılan yeni yol hem trafiğe hem de otopark sorununa çözüm olacak. 1140 Sokak'ı Gaziler Caddesi'ne bağlayacak 1148 Sokak yol açma çalışması ile birlikte hastaneye ulaşıma için 550 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğinde refüjlü bir yol kazandırılacak. 1148 Sokak ile 1140 Sokak kesişimine de yaklaşık 160 metre uzunluğunda, 3 metre yüksekliğinde taş duvar yapılacak. Hastaneye ulaşımda önceden kullanılan sokağa göre çok daha geniş olan yeni yol, hastanenin önünden yapılan geçişleri ortadan kaldırarak trafiği rahatlatacak. Ayrıca, yeni yola bağlı olan alternatif sokaklar da hastaneye ulaşımda devreye girmiş olacak. Açılan yolun hastanenin otoparkına bağlanması ve yol üzerinde park etmeye uygun alanların olması ise otopark sorununu çözen bir avantaj olacak. Yol boyu yer alacak aydınlatma sistemleri ile bölgede aydınlatma sorunu da yaşanmayacak.

Kaynak: Bültenler

Oğlunun vurulduğunu gördü, tarlaya girip oğlunu vuranı öldürdü
Oğlunun vurulduğunu gördü, tarlaya girip oğlunu vuranı öldürdü
Tek bir doz bile ziyan olmasın diye hastaneler arası 'insan transferi'
Tek bir doz bile ziyan olmasın diye hastaneler arası "insan transferi"
Son dakika haberi! TEK BİR DOZ BİLE ZİYAN OLMASIN DİYE HASTANELER ARASI 'İNSAN TRANSFERİ'
Son dakika haberi! TEK BİR DOZ BİLE ZİYAN OLMASIN DİYE HASTANELER ARASI "İNSAN TRANSFERİ"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Fahrettin Koca Fahrettin Altun Mehmet Kasapoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Ebru Yaşar Burak Sergen Demet Akalın
Spor Cyle Larin Yılmaz Vural Samet Aybaba Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kudüs Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Konak'a yeni yol - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 18:31:21. #1.14#

title