Manisa'da sobadan zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı

ALAŞEHİR, MANİSA (DHA) - MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 3'ü kadın 4 kişi kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.

Alaşehir'de yaşayan Yıldız Bozca (50) ve kızı Fatma Bozca (20), dün akşam damadı Hamza Akın (28) ve diğer kızı Emine Akın'ın (25), Beşeylül Mahallesi, Reddi İlhak Caddesi'ndeki 4 katlı bir binanın ikinci katında bulunan evlerine yatılı misafirliğe gitti. Gece geç saate kadar Akın çifti, misafirleriyle gece yarısına kadar sohbet ettikten sonra odalarına çekildi.