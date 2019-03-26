Komünist Başkan, Tunceli'de Kaç Puan Önde Olduğunu Açıkladı

Kamuoyunda 'Komünist Başkan' olarak bilinen Fatih Mehmet Maçoğlu, şu an Tunceli'de birkaç puan önde olduğunu ve seçimi kazanacağını söyledi.

Tunceli Belediye Başkanlığı'na aday olan ve Ovacık Belediye Başkanlığı görevi sırasında kendisine 'Komünist Başkan' lakabı takılan Fatih Mehmet Maçoğlu, Sözcü'den Özlem Gürses'in sorularını yanıtladı.

Dünyanın kötü yönetildiğini belirten Maçoğlu, "Zenginler bile ülkelerini bırakıp nereye giderse gitsinler sonuç fark etmez. Kapitalizm bu işte, ben sizin temel ihtiyaçlarınızı karşıladığımda, siz de arada bir benim bağırmamı kabul ediyorsunuz. Şöyle bir anlaşma bu; bir iki zılgıt yerim ama hiç değilse aç kalmam" ifadesini kullandı.

Gürses'in devamında yönelttiği sorular ve Maçoğlu'nun bunlara verdiği yanıtlar şöyle:

- İnsan onuruna aykırı bir anlaşma değil mi bu?

Hem de nasıl. Kapitalizmin yönetim anlayışı bu, seni mutlu etmek için uğraşmıyor. Seni mutsuz ediyor ama arada da bir çikolata, bir bonbon veriyor. Seni buna razı ediyor.

'ARTIK SORUN ÇIKARTIYOR'

- Ama artık edemiyor galiba…

Çünkü artık çözüm üretemiyor, sorun çıkartıyor.

- İnsanları en çok 'komünizm' diye korkuttular…

Ben de olsam korkuturdum. Çünkü tam karşıtı. Komünizm diyor ki, "Herkesin çalışması, üretmesi lazım. Herkesin söz sahibi olma hakkı var, birlikte yöneteceksin. Herkes özgürdür, o özgürlük ekmek ve su kadar değerlidir. Eğitim ve sağlık insan hakkıdır, bunu satamazsın. Dünya insanları ile kardeşsin, onun için birkaç tane dil öğrenmek gerek." İkisini kıyasla bakalım; açlık yok, ev var, iş var, özgürlük var. Şimdi bundan korkulmaz mı?

'İHTİYAÇLARLA BAŞLADIK…'

- Herkes size "romantik adam, hikaye anlatıyor" diyebilirdi… Eğer Ovacık'ta başarılı olmasaydınız…

Ben asıl sabahtan akşama "park yaptık, hastane yaptık, yolu asfalt yaptık, köprü yaptık" diye anlatanlara şaşıyorum. Bir fabrika kurduk demiyor, üretim demiyor… Biz üretim dedik. Bana, "nohutçu, fasulyeci" diyorlar, desinler, hiç sorun değil. O bizim üretimimizdir, alın terimizdir. Ovacık Modeli denen şey ihtiyaçların aciliyeti ile başladı.

'YAŞAM KALİTESİ YÜKSELDİ'

- Nereden başladınız yani?

Tunceli'de yüzde 63 işsiz var, Ovacık'ta yüzde 65 vardı. Belediye olarak sosyal yaşam alanları, dil, inanç, kültür meselelerini konuştuğunda "Ben açım" diyor halk. Ama işsizliği çözersen, diğer konular da gündeme gelebiliyor. Ovacık'ta konser yapmak istediğimizde, 50 kişi gelmiyordu. İstihdam sorununu yavaş yavaş çözünce konserlere geldiler. 0-6 yaş, 6-12 yaş çocuk koroları, kadın korosu kuruldu, tiyatro başladı… Yaşam daha kaliteli hale geldi.

- Ovacık küçük bir ilçe, Tunceli 10 katı onun. Orada olan model burada da başarılı olur mu?

Ovacık daha düz, tarıma daha elverişli. Burada da şu anda bal fabrikası kuruldu. 2 Nisan'dan sonra paketleme başlayacak, farklı atölyeler açacağız. Sadece arıcılıkta 7-8 ürün çıkartabilirsiniz. Tarım ve hayvancılık da öncelikli olarak ele alacağımız iki konu. Bu şehir büyük bir kooperatif şehri olacak. Alın terinin gücü yönetecek bu şehri.

- Turizmde ne yapacaksınız?

Önemsediğimiz konulardan biri turizm. Türkiye'nin en iyi raftingi, Türkiye'nin en iyi dağ gezileri burada yapılabilir. Munzur var, doğal su kaynakları var orada. Ayrıca çok büyük bir bitki çeşitliliği olan bir bölge. Doğayı bozmayan bungalov tipi konaklama alanlarıyla turizmi geliştireceğiz. Orta ve uzun vadede bunları yapacağız.

'DEMOKRASİ İSTİYORUZ'

- Kayyum getirirlerse size?

Her vatandaşın başına bunun gelmesi ihtimali var, esnafın da iş adamının da… Kimin garantisi var ki? Ama biz mücadelenin sertleştiği dönemlerde daha sağlam ve daha güçlü olarak doğrunun arkasında yürürüz. Sistem artık herkese parmak sallamaya başladı. Biz yasal siyasetten yanayız… Muhalefet; özgürlükçüler, yurtseverler, demokratlar, akademisyenler, Atatürkçüler, ne olursa olsun, her bir refleks ileriye taşır, iyidir. Biz demokrasiyi istiyoruz, özgürlüğü istiyoruz diyoruz.

- Bütün bunlara rağmen, diyelim ki seçildiniz ve kayyum geldi…

Doğrularımızdan vazgeçmeyeceğiz. İster kayyum, yetmedi Cumhurbaşkanı gelsin, korkumuz mu var? O sistemin sopasını hissetmeyen vatandaş yok, bu coğrafya demokrasiyi özlüyor.

- Türkiye'de kadın hareketi önemli yer teşkil ediyor. TKP'de kadın konusu nasıl?

Bizde zorunluluktur. Biz hem kültürel olarak hem de ideolojik olarak insanların eşitliğini savunuruz. Yüzde 50 kota var. Biz 6 belediyede seçime giriyoruz, 3 kadın, 3 erkek. Ovacık'ı da kadınlarla erkekler birlikte yönettik.

- Ovacık'ta bu anlattıklarınızı yaparken engel olmaya çalışan olmadı mı?

Biz dirençle karşılaşmadık mı, karşılaştık… İlk bu işe girdiğimizde, sistemle halk arasında çeteleşmiş, onun kaymaklarını götüren küçük gruplar rahatsız oldu. "Belediye Başkanı kanalizasyon yapmıyor, gitmiş arıcıkla, hayvancılıkla ilgileniyor", "Rezil olacak" dediler; olmadık. Köylünün nohudunu, fasulyesini, balını alıp, parasını vermiyorlardı. 5 liraya alıyorlardı, kim bilir kaça satıyorlardı. İnsanları böyle kandırdılar ve aileleri buradan göç ettirdiler.

- Sizin yönetiminizde kentte kalacak mı bu insanlar?

Kalacak tabii. Hatta geri dönüşler olacak. 10. yıla geldiğimizde burası en az 1500 ailenin yeniden yerleşeceği bir şehir olacak. Biz Ovacık'ta üretimi ve bölüşümü doğa ve emekle barıştırdık, sözü ve yetkiyi yerelle paylaştırdık, bu yerel yönetim programını burada da uygulayacağız…

- Tunceli'de HDP seçmeni sizi seviyor mu, "oyları bölüyor" diye kızıyor mu?

Ovacık'ta bir model gelişti, bunun desteklenmesi gerekir. Yurtsever ve özgürlükçü hareketlerin bizi desteklemesini bekleriz. Şu anda biz birkaç puan öndeyiz. Kazanacağız.