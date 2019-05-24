Komünist Başkan'dan "Dersim" Açıklaması: Oranın Kararına Göre Davranacağız

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, belediye meclisi kararıyla belediye girişinde bulunan tabeladaki "Tunceli" yazısının kaldırılıp "Dersim" olarak değiştirilmesine ilişkin açıklamada bulundu. Maçoğlu, "Karar, valilik makamına gönderildi, oranın kararına göre davranacağız" dedi.

Fatih Mehmet Maçoğlu, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisinden önceki dönemde belediyenin girişindeki Tunceli Belediyesi tabelasının altında Dersim Belediyesinin yazılı olduğunu söyledi.

"HALKIN TALEBİ ÜZERİNE KARAR ÇIKTI"

Vatandaşların da Dersim ismini kullandıklarını ifade eden Maçoğlu, şunları söyledi:

"Toplum içinde yapmış olduğumuz çalışmalarda halkın büyük bir bölümünün talebi üzerine Dersim tabelasının asılabileceğine dair bir karar çıkmıştı. Belediye meclisine de öyle bir önerge ile başvuru yapıldı. Arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğunun kabulü sonrasında bu karar alındı ama esasen hepimiz çok iyi biliyoruz ki yerel yönetimlerde belediye meclislerinin aldığı kararların tamamı il makamına yani valilik makamına gidiyor, valilik makamı sonrasında alınan kararlar doğrultusunda hareket ediliyor. Yani valilik kararının olur ya da olmaz kararından sonra aslında harekete geçiliyor"

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu

"KARAR VALİLİK MAKAMINA GÖNDERİLDİ"

Dersim adının uzun süreden beri Cumhurbaşkanı, parti genel başkanları, bakanlar tarafından kullanıldığını dile getiren Maçoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün burada Dersimspor diye bir kulüp var, Dersim diye bir gazete var, Dersim62 diye bir kulüp kuruldu ve yine bir devlet okulunun adı da Dersim. Yani bizim burada yaptığımız şey Dersim'in adını politikleştirmek değil, tersine halkın talepleri doğrultusunda o talebi yerine getirme meselesiydi ama bu kararı veren belediye başkanı ya da belediye meclisi değil. Karar, valilik makamına gönderildi, oranın kararına göre davranacağız"

NE OLMUŞTU?

Daha önce belediye binasının girişinde asılı olan Dersim Belediyesi tabelası, Tunceli'ye kayyım atanmasının ardından 2017 yılında kaldırılmıştı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanı seçilen Maçoğlu'na tabelada yer alan Tunceli yazısının kaldırılıp yerine Dersim ibaresinin yer aldığı tabelanın yeniden asılması kararı sonrası sosyal medyadan tepkiler gelmişti.