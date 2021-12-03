KOMŞUSU, 6 YAŞINDAKİ KIZININ ÖNÜNDE DÖVDÜ; O ANLAR KAMERADA - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KOMŞUSU, 6 YAŞINDAKİ KIZININ ÖNÜNDE DÖVDÜ; O ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da S.İ. (45) isimli kadın, oturduğu apartmanda komşusu Tuğba D. (35) tarafından 6 yaşındaki kızının gözü önünde dövüldü.

SEYHAN, ADANA (DHA) - ADANA'da S.İ. (45) isimli kadın, oturduğu apartmanda komşusu Tuğba D. (35) tarafından 6 yaşındaki kızının gözü önünde dövüldü. S.İ. baygınlık geçirirken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 1 Aralık günü Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Kızıyla birlikte oturduğu apartmana giren S.İ., asansör beklerken, merdivenden inen komşusu Tuğba D., yanlarına geldi. Burada aralarında husumet bulunan S.İ. ile Tuğba D. tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, Tuğba D., S.İ.'yi yumruklayıp saçını çekerek yere düşürüp, başını defalarca zemine vurdu. Küçük kızın bağırışlarına ve müdahalesine aldırış etmeyen Tuğba D., S.İ.'yi bayılana kadar dövdü.

Gürültüleri duyan diğer komşular, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla hastaneye götürülen S.İ., tedavisinin ardından darp raporu alarak Tuğba D.'den şikayetçi oldu.

Polis merkezine götürülen Tuğba D.'nin ifadesinde önce S.İ.'nin saldırdığını öne sürdüğü belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOMŞUSU, 6 YAŞINDAKİ KIZININ ÖNÜNDE DÖVDÜ; O ANLAR KAMERADA

KOMŞUSU, 6 YAŞINDAKİ KIZININ ÖNÜNDE DÖVDÜ; O ANLAR KAMERADA

KOMŞUSU, 6 YAŞINDAKİ KIZININ ÖNÜNDE DÖVDÜ; O ANLAR KAMERADA

Siirt'te eski uzman çavuş Musa Orhan'a cinsel saldırı suçundan 10 yıl hapis cezası verildi

Siirt'te eski uzman çavuş Musa Orhan'a cinsel saldırı suçundan 10 yıl hapis cezası verildi

 Seyfülislam Kaddafi'nin başkanlık adaylığının önü açıldı

Seyfülislam Kaddafi'nin başkanlık adaylığının önü açıldı

 Bir dönemin çocukluk hayaliydi! 'Evde Tek Başına' filminin çekildiği villada kalmanın bedeli 25 dolar

Bir dönemin çocukluk hayaliydi! "Evde Tek Başına" filminin çekildiği villada kalmanın bedeli 25 dolar

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title