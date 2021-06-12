Komşuları tava vermeyince meslek sahibi oldu
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Komşuları tava vermeyince meslek sahibi oldu

Komşuları tava vermeyince meslek sahibi oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

İzmir'de yaşayan 74 yaşındaki Emine Yılmaz, 65 senedir ekmeğini tenekeden çıkarıyor.

İzmir'de yaşayan 74 yaşındaki Emine Yılmaz, 65 senedir ekmeğini tenekeden çıkarıyor. Nineden torunlara bu mesleği aktaran Yılmaz ailesi, geçimini üç kuşaktır bu işten sağlıyor.

İzmir'in Tire ilçesine bağlı kırsal Gökçen Mahallesinde yaşayan ve "Tavacı Emine" olarak tanınan 74 yaşındaki Emine Yılmaz, ilerlemiş yaşına rağmen çalışmaya devam ediyor. Yaşının getirdiği zorlukların yanı sıra hayat şartlarıyla da başa çıkan Yılmaz, çalışma azmiyle gençlere taş çıkarıyor.

Yıllardır, kullanılmış tenekelere çekiç vuran Emine Yılmaz'ın hikayesi ise göz dolduruyor. 65 senelik mesleğini kızına da öğreten Emine Yılmaz, şimdilerde gelen siparişleri 51 yaşındaki kızı Ayşe Semra Yılmaz ile birlikte hazırlıyor. Atıl durumda olan kullanılmış tenekeleri toplayan Yılmaz, o tenekelere yeniden hayat vererek ekmek tavası haline getiriyor ve geri dönüşüme de katkı sağlıyor.

Üçüncü kuşak olan kızı Ayşe Semra Yılmaz'a tavacılık mesleğini öğreten Emine Yılmaz, mesleğe çocuk yaşta annesi Gülizar Yıldırım'dan öğrendi.

Komşuları tava vermeyince meslek sahibi oldu

Gülizar Yıldırım'ın işe nasıl başladığını anlatan torunu Ayşe Semra Yılmaz, "Bu işe 70 yıl önce ilk olarak anneannem Gülizar Yıldırım başlamış. O yıllarda anneannem evinde ekmek yapmak için hamur yoğurmuş. Hamuru hazırladıktan sonra tava yetmemiş. Komşulardan ödünç tava istemiş. Komşular da tava vermemiş. Komşularından olumsuz cevap alan anneannem hemen o gün elindeki bir tavayı açıp incelemiş. Sonra o tavaya bakarak ilk tavasını kendisi yapmış. O günden sonra tava yapıp satmaya başlamış. İşi daha sonra annem Emine Yılmaz devralmış. Şu anda ben de annemle birlikte tava yapıyorum. Üçüncü kuşak olarak işimizi sürdürüyoruz. Tavalarımızı sipariş olduğu sürece her yere gönderiyoruz. Siparişin duruma göre ayda 500 adete kadar üretim yapabiliyoruz. Biz üç kuşaktır geçimimizi bu işten sağlıyoruz. İşimizi çok seviyoruz. Kendi evimizde oturduğumuz yerden işimizi yapıyoruz" dedi.

65 senedir tavacılık yapan 74 yaşındaki Emine Yılmaz, kendini bildiği günden beri bu işi yaptığını söyleyerek, "Bugüne kadar ekmeğimi bu işten çıkardım. Gücümün yettiği yere kadar bu işi yapmaya devam edeceğim" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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