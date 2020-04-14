Komşular arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı Komşular arasında çıkan kavgadan görüntüler Kavgayı yatıştırmak için güvenlik ekiplerinin havaya ateş açması ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi kırsalında bulunan Kavakbaşı Mahallesinde inşaatı devam eden bir evin "pencere yönü" iddiasıyla iki komşu arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı.

Komşular arasında çıkan kavgadan görüntüler Kavgayı yatıştırmak için güvenlik ekiplerinin havaya ateş açması ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi kırsalında bulunan Kavakbaşı Mahallesinde inşaatı devam eden bir evin "pencere yönü" iddiasıyla iki komşu arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı. Kaynak: AA