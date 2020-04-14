Komşular arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı
Komşular arasında çıkan kavgadan görüntüler Kavgayı yatıştırmak için güvenlik ekiplerinin havaya ateş açması ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi kırsalında bulunan Kavakbaşı Mahallesinde inşaatı devam eden bir evin "pencere yönü" iddiasıyla iki komşu arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı.
14.04.2020 14:47 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:49
Komşular arasında çıkan kavgadan görüntüler
Kavgayı yatıştırmak için güvenlik ekiplerinin havaya ateş açması ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi kırsalında bulunan Kavakbaşı Mahallesinde inşaatı devam eden bir evin "pencere yönü" iddiasıyla iki komşu arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı.
Kaynak: AA