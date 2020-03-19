Komedyen Pınar Fidan hakkında soruşturma başlatıldı
"Tuz-Biber" adlı stand-up gösterisinde Alevi vatandaşlar hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle Pınar Fidan hakkında soruşturma başlatıldı
19.03.2020 16:43 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:43
"Tuz-Biber" adlı stand-up gösterisinde Aleviler hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle komedyen Pınar Fidan hakkında soruşturma başlatıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, konunun her yönüyle araştırılması için güvenlik güçlerine talimat verildiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com