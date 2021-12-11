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Komedyen Kaan Sekban, Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki gösterdi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Komedyen Kaan Sekban, Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kaya'ya destek veren Sekban, "Koca Meclis işi, gücü, yoksulluğu, işsizliği bıraktı bir komedyen üstünden ahlak bekçiliğine soyundu" dedi.

YouTube yayınladığı Konuşanlar programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve sonrasında Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'e transfer olan Hasan Can Kaya, programındaki tavırlarından dolayı gündem oldu. Sık sık argo kelimeler kullandığı için tepki çeken Hasan Can Kaya, Tbmm'de de gündem oldu.

"PROGRAM VASAT, SUNUCUSU SEVİYESİZ"

TBMM Genel Kurulunda konuşan MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, "son zamanlarda Türk gençliğine zehir saçan bazı programların göze çarptığını" belirterek, "Bu programlardan biri de 'Konuşanlar' ismiyle yayınlanmaktadır. 'Konuşanlar' adlı program çukurdur, vasattır. Sunucusu Hasan Can Kaya seviyesizdir ve Türk toplumunun değerlerinin altına dinamit koyup patlatmaya çalışan anlayışın ekranlara tezahürüdür" dedi.

"MECLİS İŞİ GÜCÜ BIRAKTI AHLAK BEKÇİLİĞİNE SOYUNDU"

Komedyen Kaan Sekban da Hasan Can Kaya'nın programının TBMM'de de gündeme gelmesine tepki gösterdi. Twitter'dan yaptığı paylaşımda, konuyu gündeme getirenlere sert bir şekilde tepki gösteren Kaan Sekban, "Koca Meclis işi, gücü, yoksulluğu, işsizliği bıraktı, bir komedyen üstünden ahlak bekçiliğine soyundu" dedi.

Komedyen Kaan Sekban, Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki gösterdi

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Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (2)
Fatih:Şu adamın programında kadınlara kızlara söylediği lafları çık sokakta birine söyle tacizden istismardan hapse girersin toplumda ne edep kaldı ne haya ne ahlak müslüman diye başımıza getirdiğimiz hükümet te bu konulara hiç bakmıyor sadece başörtüsü sorununu çözerek müslüma olunmuyor eyyyy hükümet eyyyy müslüman bunun vebali hepimizin boynunda Cevap Yaz 6 6 Yayından Kaldır
Resul Altıntaş:Büyük Komedyenin desteği de komik olur. Güleyim bari Cevap Yaz 11 9 Yayından Kaldır
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