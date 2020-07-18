Kolombiya'dan İtalya'ya yollanan pakette kahve çekirdeklerine doldurulmuş kokain
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BBC

Kolombiya'dan İtalya'ya yollanan pakette kahve çekirdeklerine doldurulmuş kokain

İtalya'da yapılan bir operasyonda, kahve çekirdeklerinin içine yerleştirilmiş kokain ele geçirildi.

Kolombiya'dan İtalya'ya yollanan pakette kahve çekirdeklerine doldurulmuş kokain
18.07.2020 12:42 | Son Güncelleme: 18.07.2020 12:55

İtalya'da yapılan bir operasyonda, kahve çekirdeklerinin içine yerleştirilmiş kokain ele geçirildi.Mali Polis tarafından Milano Malpensa Havalimanı'nda yapılan operasyonda, Kolombiya'dan gelen bir kargodaki 2 kg kahve durduruldu. Paketi incelemeye alan polisler, kahve çekirdeklerinin bir kısmının tek tek açılıp içleri boşaltıldıktan sonra kokainle doldurulduğunu ve ardından "normal" görünmeleri için kahverengi bantla yeniden kapatıldığını gördü. 500'den fazla kahve çekirdeği tek tek açılarak kokainle doldurulup bantlanmıştı. Kahve çekirdeklerinden toplamda 130 gram saf kokain çıkarıldı.Mali Polis'in açıklamasına göre, Kolombiya'dan gelen paketin üzerinde alıcı adresi olarak İtalya'nın Floransa kentindeki bir sigara bayii yazılmıştı.

Alıcı ismi olarak ise, ABD yapımı "John Wick" filmindeki mafya babası karakteri "Santino D'Antonio" görünüyordu.Polisin hem kargonun çıkış ülkesinin Kolombiya olması hem de alıcı isminden şüphelenerek paketi incelemeye aldığı belirtildi.Operasyonun devamında, kargo alıcı adresi olarak görünen Floransa'daki sigara bayiine götürüldü. Polisler, kargo teslim noktası olarak da faaliyet gösteren sigara bayiinde alıcının gelmesini bekledi. Alıcı paketini teslim aldığında gözaltına alındı.50 yaşında bir İtalyan vatandaşı olan zanlının daha önce de uyuşturucu bağlantılı suçlardan sabıkası olduğu belirlendi.

BBC
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