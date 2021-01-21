Kolombiya'daki hastanelerde Kovid-19 ile mücadele devam ediyor
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Kolombiya'daki hastanelerde Kovid-19 ile mücadele devam ediyor

21.01.2021 02:15 | Son Güncelleme: 21.01.2021 02:20

Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor. Artışla beraber hastanelerdeki yatak doluluk oranının da yüzde 80'lerin üzerine çıktığı bildirildi. Başkent Bogota'da yer alan El Tunal Hastanesi'ndeki doktorlar, yoğun bakımda yatan Kovid-19 hastalarının sağlıklarına kavuşması için özveriyle mücadeleye devam ediyor.

Kolombiya'daki hastanelerde Kovid-19 ile mücadele devam ediyor
Kolombiya'daki hastanelerde Kovid-19 ile mücadele devam ediyor
Kolombiya'daki hastanelerde Kovid-19 ile mücadele devam ediyor
Kolombiya'daki hastanelerde Kovid-19 ile mücadele devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Juan Jaiver Torres Padilla

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